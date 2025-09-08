ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині та зачистили від ворога Володимирівку
Сили оборони України зачистили від росіян Володимирівку Волноваського району Донецької області, а також звільнили село Зарічне
Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState та Генштаб.
"Сили оборони України зачистили у Володимирівці", – йдеться в повідомленні.
Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявив, що сили 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині.
Також українські військові відкинули окупантів поблизу Разіного, Золотого Колодязя та в Новоторецькому Донецької області. Однак ворог просунувся в Серебрянському лісництві.
- У суботу, 6 вересня, російська окупаційна армія просунулася в трьох населених пунктах Дніпровщини, Луганщини та Сумщини.
