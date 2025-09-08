ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині та зачистили від ворога Володимирівку

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState та Генштаб.

"Сили оборони України зачистили у Володимирівці", – йдеться в повідомленні.

Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявив, що сили 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взяли під контроль село Зарічне на Донеччині.

Також українські військові відкинули окупантів поблизу Разіного, Золотого Колодязя та в Новоторецькому Донецької області. Однак ворог просунувся в Серебрянському лісництві.