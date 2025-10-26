Звільнили два населених пункти у районі Очеретиного та стримують наступ під Покровськом: Генштаб про успіхи на фронті за 10 днів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Попри те, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною, українські захисники за останні 10 днів відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.

"Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника", - йдеться у повідомленні.

За 10 днів на цьому напрямку ворог втратив 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога, а за два місяці втрати — понад 15700 військовослужбовців, ОВТ – 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин – 121, артилерійських систем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 447, мотоциклів і квадроциклів – 592, спеціальної техніки – 1). Також знищено 4689 різних БПЛА.

Станом на 26 жовтня українські воїни звільнили 185,6 км² і зачистили ще 243,8 км² території Покровського району Донецької області.