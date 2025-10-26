Звільнили два населених пункти у районі Очеретиного та стримують наступ під Покровськом: Генштаб про успіхи на фронті за 10 днів
Українські війська за останні 10 днів відновили контроль над двома населеними пунктами в районі Очеретиного Донецької області та продовжують стримувати наступ російських військ поблизу Покровська
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Попри те, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається складною, українські захисники за останні 10 днів відновили контроль ще над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке.
"Таким чином, із 21 серпня 2025 року на цій ділянці ситуація стабілізована, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять – зачищено від диверсійних груп противника", - йдеться у повідомленні.
За 10 днів на цьому напрямку ворог втратив 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога, а за два місяці втрати — понад 15700 військовослужбовців, ОВТ – 1364 одиниці (з них танків – 36, бойових броньованих машин – 121, артилерійських систем – 162, РСЗВ – 5, автотехніки – 447, мотоциклів і квадроциклів – 592, спеціальної техніки – 1). Також знищено 4689 різних БПЛА.
Станом на 26 жовтня українські воїни звільнили 185,6 км² і зачистили ще 243,8 км² території Покровського району Донецької області.
- Станом на п'ятницю, 24 жовтня, Сили Оборони України відкинули противника поблизу Кучерового Яру в Донецькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе