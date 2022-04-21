Війна зможе закінчитись тільки після деокупації всіх територій України, включно з Кримом, - Данілов

Про це він розповів в етері програми “Говорить Великий Львів” на телеканалі “Еспресо”



“Не потрібно говорити, що битва на Донбасі стане ключовою у російсько-українській війні. Це досить небезпечна річ та маніпуляції. Бо таких битв у цій війні можу бути дуже багато. Тому не потрібно акцентувати увагу на битві, яка може відбуватися на території Харківської, Донецької та Луганської областей. Після того, як ми вибили російських окупантів з наших північних областей, вони зробили висновки та почали краще координувати свої дії. Також вони замінили велику частину військового керівництва у своїй армії.”, - розповів Данілов



Данілов наголосив, що РФ перегрупувала війська, які брали участь у боях в північних областях України, на Схід України. За його словами, на сьогодні основною метою російських окупаційних військ є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.



“Російські окупанти зараз перегруповуються і намагаються проводити наступальні операції на Сході України. Основною їхньою метою є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.” - пояснив Данілов



Також Данілов зауважив, що війна закінчиться тоді, коли Україна звільнить всі окуповані Росією території, включно з Кримом.



“Після того, як ми вигнали російських окупантів з Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської областей, ми будемо звільняти всі наші території. Я маю на увазі, що війна закінчиться тоді, коли ми звільнимо всі окуповані українські території, включно з Кримом.”, - додав Данілов



Нагадаємо, 21 квітня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна поки не може завдати удару по Кримському мосту, однак за можливості це зробить

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що РФ може підтягувати в бій нові ресурси і резерви у наступні тижні, а битва за Донбас може бути не останнім великим боєм

