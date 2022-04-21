Війна зможе закінчитись тільки після деокупації всіх територій України, включно з Кримом, - Данілов
Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що російсько-українська війна закінчиться тоді, коли будуть звільнені всі окуповані Росією території України, включно і півострів Крим
Про це він розповів в етері програми “Говорить Великий Львів” на телеканалі “Еспресо”
“Не потрібно говорити, що битва на Донбасі стане ключовою у російсько-українській війні. Це досить небезпечна річ та маніпуляції. Бо таких битв у цій війні можу бути дуже багато. Тому не потрібно акцентувати увагу на битві, яка може відбуватися на території Харківської, Донецької та Луганської областей. Після того, як ми вибили російських окупантів з наших північних областей, вони зробили висновки та почали краще координувати свої дії. Також вони замінили велику частину військового керівництва у своїй армії.”, - розповів Данілов
Данілов наголосив, що РФ перегрупувала війська, які брали участь у боях в північних областях України, на Схід України. За його словами, на сьогодні основною метою російських окупаційних військ є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
“Російські окупанти зараз перегруповуються і намагаються проводити наступальні операції на Сході України. Основною їхньою метою є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.” - пояснив Данілов
Також Данілов зауважив, що війна закінчиться тоді, коли Україна звільнить всі окуповані Росією території, включно з Кримом.
“Після того, як ми вигнали російських окупантів з Київської, Житомирської, Сумської, Чернігівської областей, ми будемо звільняти всі наші території. Я маю на увазі, що війна закінчиться тоді, коли ми звільнимо всі окуповані українські території, включно з Кримом.”, - додав Данілов
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