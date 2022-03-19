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Головна війна з Росією Війна зупинила третину українського бізнесу, - міністр фінансів Марченко

Війна зупинила третину українського бізнесу, - міністр фінансів Марченко

19 березня, 2022 субота
19:44
війна з Росією Сергій Марченко

Близько 30% бізнесу зупинилося або призупинило роботу, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко з посиланням на попередню оцінку

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наші попередні розрахунки зі сплати податків... свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ", - сказав він.

"Третина економіки зараз не функціонує", - зауважив Сергій Марченко.

Міністр пояснив, що надходження від митниці та податкової не покривають потреб дежравного бюджету, тому основне фінансування надходить із дежравних запозичень як закордоном, так і всередині країни. При цьому Україна, на відміну від РФ, прискіпливо виконує свої зобов'язанням за державним боргом.

"Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, дефолт незабаром настане", – зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій і після зарахування платіжному агенту вони будуть перевірені та далі сплачені безпосереднім власникам облігацій.

Економіка
бізнес
державний борг
Сергій Марченко
міністр фінансів
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