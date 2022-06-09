"Вийшли на полювання з вірною "Стугною": в ОК "Північ" показали, як знищили ворожий розрахунок з боєкомплектом

Відео влучного пострілу опублікували на facebook-сторінці Оперативного командування "Північ".

"Десь на теренах Донбасу воїни одного з підрозділів оперативного командування "Північ" вийшли на полювання зі своєю вірною "Стугною". Трошки наполегливої роботи і результат – яскраве знищення ворожого розрахунку разом із боєкомплектом. "Стугна" знову перемагає! Переможе й Україна! Вірте в ЗСУ!" – зазначено в дописі.

Як повідомило 3 червня Командування морської піхоти, на Миколаївщині українські морпіхи знищили російський танк із переносного зенітно-ракетного комплексу "Стугна"

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