"Вийшли на полювання з вірною "Стугною": в ОК "Північ" показали, як знищили ворожий розрахунок з боєкомплектом
На Сході України воїни одного з підрозділів оперативного командування "Північ" знищили ворогів з боєкомплектом
Відео влучного пострілу опублікували на facebook-сторінці Оперативного командування "Північ".
"Десь на теренах Донбасу воїни одного з підрозділів оперативного командування "Північ" вийшли на полювання зі своєю вірною "Стугною". Трошки наполегливої роботи і результат – яскраве знищення ворожого розрахунку разом із боєкомплектом. "Стугна" знову перемагає! Переможе й Україна! Вірте в ЗСУ!" – зазначено в дописі.
- Як повідомило 3 червня Командування морської піхоти, на Миколаївщині українські морпіхи знищили російський танк із переносного зенітно-ракетного комплексу "Стугна"
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