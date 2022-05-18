Вийшов перший трейлер серіалу "Вона-Халк"
У мережі з'явився перший трейлер серіалу "Вона-Халк" від Marvel
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За сюжетом, юристка Дженніфер Волтерс, кузина Брюса Беннера (прим. - Халка) після переливання крові отримує схожі здібності - під час стресу вона перевтілюється у надсильну істоту.
Головну роль виконала Тетяна Маслані, яка відома фанатам завдяки серіалу "Темне дитя". Також у серіалі зіграв Марк Руффало, який повернувся до ролі Халка.
Серіал "Вона-Халк" стартує на Disney+ 17 серпня.
- 18 квітня Marvel Entertainment показав перший тизер супергеройської стрічки "Тор: Любов і грім".
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