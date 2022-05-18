Вийшов перший трейлер серіалу "Вона-Халк"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За сюжетом, юристка Дженніфер Волтерс, кузина Брюса Беннера (прим. - Халка) після переливання крові отримує схожі здібності - під час стресу вона перевтілюється у надсильну істоту.

Головну роль виконала Тетяна Маслані, яка відома фанатам завдяки серіалу "Темне дитя". Також у серіалі зіграв Марк Руффало, який повернувся до ролі Халка.

Серіал "Вона-Халк" стартує на Disney+ 17 серпня.

18 квітня Marvel Entertainment показав перший тизер супергеройської стрічки "Тор: Любов і грім".

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