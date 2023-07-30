Трейлер вийшов на YouTube-каналі Lionsgate.

Прем'єра фільму запланована на 23 жовтня 2023 року.

У стрічці знову з'явиться злодій перших частин франшизи - Джон Крамер, у виконанні Тобіна Белла. Саме особистій історії серійного вбивці буде присвячена нова частина франшизи, яку компанія вже називає "найбільш тривожною та особистісною".

"Між подіями "Пили" та "Пили 2" хворий і зневірений Джон вирушає до Мексики для ризикованої та експериментальної медичної процедури в надії на дивовижне лікування від раку – лише щоб дізнатися, що операція є шахрайством, щоб обдурити найвразливіших. Озброєний новознайденою метою, сумновідомий серійний вбивця повертається до своїх злочинів, використовуючи підступні, божевільні та хитромудрі пастки", - йдеться в описі.