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Вийшов трейлер історичної драми "ШТТЛ" – кандидата відбору на "Оскар"

14 вересня, 2023 четвер
22:17
Культура трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера

Вийшов трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера – фільму спільного виробництва України та Франції

Про це повідомило Держкіно України. 

Стрічка присвячена драматичній історії єврейського поселення на кордоні України та Польщі – на Львівщині. Фільм охоплює одну добу, 21 червня 1941 року, напередодні вторгнення фашистів на територію України.

трейлер історичної драми SHTTL / ШТТЛ режисера Еді Уолтера

Фото: ДержКіно України

 

"Червень 1941 року. У єврейському штетлі на Львівщині повним ходом йдуть приготування до весілля сина м’ясника і доньки рабина. Інтрига цієї, здавалося б, звичайної події полягає в тому, що наречена Юна любить іншого і він, Мендель… планує її викрадення. У цей самий час до штетла наближається нацистський ескадрон смерті", – йдеться в описі до трейлера.

Стрічка "ШТТЛ" є одним із кандидатів відбору на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Проєкт створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, над фільмом працювала інтернаціональна команда. Автор сценарію і режисер-постановник: Еді Уолтер / Ady Walter (Франція), оператор-постановник: Володимир Іванов (Україна), художник-постановник: Іван Левченко (Україна).

У ролях: Анісія Стасевич, Мойше Лобел, Сол Рубінек, Петро Ніньовський, Антуан Міллєт, Даніель Кенігсберг.

  • У четвер, 7 вересня, український комітет Оскара завершив прийом заявок у номінацію "найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України. Кандидатами стали 5 стрічок.
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