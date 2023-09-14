Вийшов трейлер історичної драми "ШТТЛ" – кандидата відбору на "Оскар"

Про це повідомило Держкіно України.

Стрічка присвячена драматичній історії єврейського поселення на кордоні України та Польщі – на Львівщині. Фільм охоплює одну добу, 21 червня 1941 року, напередодні вторгнення фашистів на територію України.

Фото: ДержКіно України

"Червень 1941 року. У єврейському штетлі на Львівщині повним ходом йдуть приготування до весілля сина м’ясника і доньки рабина. Інтрига цієї, здавалося б, звичайної події полягає в тому, що наречена Юна любить іншого і він, Мендель… планує її викрадення. У цей самий час до штетла наближається нацистський ескадрон смерті", – йдеться в описі до трейлера.

Стрічка "ШТТЛ" є одним із кандидатів відбору на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

Проєкт створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно, над фільмом працювала інтернаціональна команда. Автор сценарію і режисер-постановник: Еді Уолтер / Ady Walter (Франція), оператор-постановник: Володимир Іванов (Україна), художник-постановник: Іван Левченко (Україна).

У ролях: Анісія Стасевич, Мойше Лобел, Сол Рубінек, Петро Ніньовський, Антуан Міллєт, Даніель Кенігсберг.