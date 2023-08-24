Вийшов трейлер української гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Його можна переглянути на YouTube-каналі розробника - компанії GSC Game World.

Трейлер отримав назву "Болти і кулі", а сама гра є продовженням всесвітньо відомої гри S.T.A.L.K.E.R, яка побачила світ 16 років назад.

"Подивись навколо! Наче та ж стара і знайома Зона, на перший погляд… Заклякла в часі, але завжди в метаморфозі, готова приголомшити у найнесподіваніший момент. Не дай їй ошукати себе: Вона добряче змінилася з часів останніх пригод. І щоб вижити, сталкер має зробити те ж саме!", - йдеться в описі до відео.