У мережі з'явився новий ролик з геймплеєм української гри S.T.A.L.K.E.R 2

Відповідний ролик вийшов на YouTube.

"Попереду останній ривок і вже навіть видніється такий рідний та затишний Янів. Позаду — хиже виття, щосекунди ближче та гучніше. Рюкзак повний хабару з вилазки, але сил дотягти його не вистачає. Хто був, той знає… В подібні моменти вже починаєш прощатись — чи то з хабаром, чи то з життям, залежно від того, кому що дорожче", - йдеться у коментарі до відео.

Компанія випустила ролик, на честь продовження співпраці з NON STOP — саме з цим брендом компанія працювала і в першій частині відомої відеоігрової франшизи.

"На подібні оказії досвідчені сталкери мають козир в банці — той самий, що і 16 років тому. NON STOP energy drink та S.T.A.L.K.E.R. 2 — як і у найпершій мандрівці, знову офіційно разом!", - пише GSC Game World.