У мережі з'явився новий ролик з геймплеєм української гри S.T.A.L.K.E.R 2
У четвер, 4 травня, компанія GSC Game World опублікувала нове відео з геймплеєм української гри S.T.A.L.K.E.R 2
Відповідний ролик вийшов на YouTube.
"Попереду останній ривок і вже навіть видніється такий рідний та затишний Янів. Позаду — хиже виття, щосекунди ближче та гучніше. Рюкзак повний хабару з вилазки, але сил дотягти його не вистачає. Хто був, той знає… В подібні моменти вже починаєш прощатись — чи то з хабаром, чи то з життям, залежно від того, кому що дорожче", - йдеться у коментарі до відео.
Компанія випустила ролик, на честь продовження співпраці з NON STOP — саме з цим брендом компанія працювала і в першій частині відомої відеоігрової франшизи.
"На подібні оказії досвідчені сталкери мають козир в банці — той самий, що і 16 років тому. NON STOP energy drink та S.T.A.L.K.E.R. 2 — як і у найпершій мандрівці, знову офіційно разом!", - пише GSC Game World.
- 12 березня російські гравці опублікували у соцмережі пост, де вимагали вибачень від розробників української гри S.T.A.L.K.E.R.2 за своє ставлення до "простих гравців з РФ та Білорусі". В іншому випадку вони погрожують опублікувати викрадені з гри дані.
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