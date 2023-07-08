Війська армії РФ готуються до можливих бойових дій у Криму, - Military Media Center
Російська армія готується до можливих бойових дій на території Криму. Для цього окупанти захищають Кримські перешийки та контролюють кораблі в Азовському та Чорному морях
Про це повідомляється у Military Media Center - медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України.
"З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що відбувається посилення захисту Кримських перешийків.
Крім цього, в Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.
- 2 липня Міноборони України опублікувало відео, у якому попередило, що цього літа в Криму буде "штормова погода" та зазначило, що "небажаним гостям" краще не відвідувати півострів.
- 3 липня Президент України Володимир Зеленський заявив, що без деокупації Криму мир в Україні неможливий.
- Також експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко вважає, що Україна може деокупувати Крим не тільки військовим шляхом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.24Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе