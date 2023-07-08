Про це повідомляється у Military Media Center - медійному майданчику Сил оборони, що координується Міноборони України.

"З метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострова", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

Крім цього, в Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.