Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз дуже багато інших чинників, які впливають або будуть впливати на деокупацію Криму. Одне із них, в тому числі значне геополітичне послаблення Росії, після заколоту Пригожина. Оскільки, певною мірою ці події дуже вплинули на російське населення, а найголовніше на їхніх військових. До того ж і серед еліт зʼявляється різне бачення щодо доцільності ведення війни", - пояснив Риженко.

Експерт Центру оборонних стратегій наголосив, що, попри труднощі у війні проти України, Росія готується до оборони Криму

"У разі успішних дій ЗСУ на Півдні та Сході країни можливо операція зі звільнення Криму матиме нелінійний характер, точніше не тільки військовий. Проте зараз ми бачимо, що росіяни готуються обороняти Крим. На окупований півострів перекидають сили та засоби. Перекидають і додаткові системи ППО. Як будуть розгортатись події далі поки важко сказати. Адже все, що стосується Росії, досить непередбачуване", - додав він.