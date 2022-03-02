Війська Білорусі знаходяться у бойовій готовності у наближених до кордону з Україною районах, росіяни готуються до масштабної інформаційно-психологічної операції, - Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що Білорусь допомагає Росії розміщувати на своїй території війська та озброєння, а також з 24 лютого з її території систематично наносяться ракетні удари по військових та цивільних об'єктах України
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
"На сьогодні (2 березня, - ред.) відзначається, що білоруські війська приведені у бойову готовність та знаходяться в районах зосередження максимально наближених до державного кордону України. Протягом поточної доби, за даними розвідки, зафіксовано значну активність авіаційної техніки. Крім того, помічено рух колон автомобільної техніки з продовольством та боєприпасами в районі населених пунктів Барановичи, Ляховичи та Пінськ", - йдеться у повідомленні.
Також у Генштабі повідомляють про підготовку окупантами до запуску масштабної інформаційно-психологічної операції.
"Її мета - за допомогою брехні зламати опір українського народу і української армії. Використовуючи тактику тотальної дезінформації та залякування цивільного населення противник намагатиметься посіяти паніку та хаос", - зазначають у пресслужбі.
Генштаб ЗСУ стверджує, що Росії не вдається досягти поставлених цілей, оскільки українська армія чинить потужний опір, а також відбувається супротив цивільного населення. Тому росіяни намагаються руйнувати інформаційну інфраструктуру та критично важливі державні об'єкти.
"Окупаційними військами, в міру просування вглиб території України, здійснюється руйнування ретрансляційних веж стільникового зв’язку. 1 березня 2022 року нанесено ракетний удар по телевежі міста Києва", - йдеться у повідомленні.
Також у пресслужбі повідомляють про втрати серед російських військових.
"Під час боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 загальновійськової армії Східного воєнного округу, а в Сіверському операційному районі було знищено командира 11 окремої десантно-штурмової бригади повітряно-десантних військ ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, за добу 1 березня Повітряні сили ЗСУ знищили літак та вертоліт росіян і нанесли чотири авіаудари по техніці окупантів.
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