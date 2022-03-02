За добу Повітряні сили ЗСУ знищили літак та вертоліт росіян і нанесли чотири авіаудари по техніці окупантів

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.



"Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме - зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт та один літак окупантів", - йдеться у повідомленні.



Також повідомляється, що українські екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованій техніці противника та інших цілях.



Як повідомлялося раніше, росіяни здійснили авіаналіт на житлові будинки Житомира: попередньо загинули двоє людей, троє - травмовані.