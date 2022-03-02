За добу Повітряні сили ЗСУ знищили літак та вертоліт росіян і нанесли чотири авіаудари по техніці окупантів
За добу 1 березня Повітряні сили Збройних сил України знищили один вертоліт та один літак окупантів та продовжили наносити авіаудари на ворожу техніку
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах. За поточну добу, 1 березня, силами протиповітряної оборони виду, а саме - зенітним ракетним підрозділом, знищено один вертоліт та один літак окупантів", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що українські екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованій техніці противника та інших цілях.
- Як повідомлялося раніше, росіяни здійснили авіаналіт на житлові будинки Житомира: попередньо загинули двоє людей, троє - травмовані.
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