Росіяни здійснили авіаналіт на житлові будинки Житомира: попередньо загинули двоє людей, троє - травмовані
Російські окупаційні війська здійснили авіаналіт на приватний сектор міста Житомира, станом на 00:20 відомо про двох загиблих та трьох травмованих, на місці працюють рятувальники
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у трьох із них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні", - йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначають, що під завалами будинків імовірно перебувають люди.
Раніше в службі повідомляли про те, що рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.
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