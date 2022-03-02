Росіяни здійснили авіаналіт на житлові будинки Житомира: попередньо загинули двоє людей, троє - травмовані

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.



"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у трьох із них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні", - йдеться у повідомленні.











У ДСНС зазначають, що під завалами будинків імовірно перебувають люди.



Раніше в службі повідомляли про те, що рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.













Раніше повідомлялося, що в Херсон увійшли російські танки та БТРи, закріпившись у кількох точках міста.

Російські окупаційні війська станом на 23:00 у вівторок, 1 березня, бомблять столицю України Київ та міста Вишневе і Боярка.