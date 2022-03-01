Росіяни бомблять Київ, Боярку та Вишневе
Російські окупаційні війська станом на 23:00 у вівторок, 1 березня, бомблять столицю України Київ та міста Вишневе і Боярка
Про це повідомляє Держспецзв'язку.
"Київ: Русанівка, Вишневе, Куренівка, Боярка та Жуляни - бомблять", - ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Херсон увійшли російські танки та БТРи, закріпившись у кількох точках міста.
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