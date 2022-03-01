Росіяни бомблять Київ, Боярку та Вишневе

Про це повідомляє Держспецзв'язку.



"Київ: Русанівка, Вишневе, Куренівка, Боярка та Жуляни - бомблять", - ідеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що в Херсон увійшли російські танки та БТРи, закріпившись у кількох точках міста.

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