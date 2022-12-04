Війська РФ гатили по Херсонщині 46 разів, двоє отримали поранення, одна людина загинула
За добу 3 грудня окупанти гатили по Херсонщині 46 разів, під ураженням житловий фонд та інфраструктура міста
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в телеграм.
Голова ОВА надав актуальну інформацію про обстріли Херсонської області за добу 3 грудня:
"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області".
Ярослав Янушевич зазначає, що росіяни вчергове завдали вогневого ураження по житлових кварталах Херсона: "є влучення в приватні та багатоквартирні будинки, також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста".
Через атаку на Херсонщину одна людина загинула, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Нагадаємо, днем раніше Янушевич повідомляв про чергову атаку на область: війська РФ за добу 2 грудня 28 разів обстріляли Херсонщину, відомо про одну поранену людину.
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