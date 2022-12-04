Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в телеграм.

Голова ОВА надав актуальну інформацію про обстріли Херсонської області за добу 3 грудня:

"Російські окупанти 46 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області".

Ярослав Янушевич зазначає, що росіяни вчергове завдали вогневого ураження по житлових кварталах Херсона: "є влучення в приватні та багатоквартирні будинки, також пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру міста".

Через атаку на Херсонщину одна людина загинула, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, днем раніше Янушевич повідомляв про чергову атаку на область: війська РФ за добу 2 грудня 28 разів обстріляли Херсонщину, відомо про одну поранену людину.

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