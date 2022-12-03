Обстріли Херсонщини: окупанти 28 разів поцілили по області

Про це інформував голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини. Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області", - звітував Ярослав Янушевич.

Ворог гатив по житлових кварталах Херсона, руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема місцевий онкологічний диспансер.Відомо, що внаслідок обстрілів одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, раніше голова ОВА повідомляв про відключення світла в Херсоні: ворог обстріляв електромережі.

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