English Львів Головна
ua
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Війська РФ накопичують особовий склад, техніку та готуються до прориву області, - голова Луганської ОВА

Війська РФ накопичують особовий склад, техніку та готуються до прориву області, - голова Луганської ОВА

4 квітня, 2022 понедiлок
09:15
війна з Росією

Війська Російської Федерації накопичують особовий склад та військову техніку, готуються до прориву області

Про це у своєму етері телеканалу Рада повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За його інформацією, окупаційні війська РФ накопичують військову техніку та особовий склад у напрямку Луганщини.

"Йде величезне накопичення особового складу техніки, готуються для величезного прориву", - додає Гайдай.

Також за його словами, уночі 4 квітня була спроба російських військ зробити прорив у районі Рубіжного, але Збройні сили України відбили атаку ворога. Зокрема ЗСУ вивели з ладу декілька російських танків, ліквідовано десятки ворожих піхотинців.

"Ворог не зупиниться, вони не будуть робити точкові обстріли по об'єктах, вони буду нищити все на своєму шляху. Мобілізація українців йде, але вони їх використовують як гарматне м’ясо", — повідомив також голова ОДА.
 



​​​​​​​Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
Луганська ОДА
Рубіжне
Сергій Гайдай
Читайте також:
Олексій Шабулін, морська піхота РФ. Буча
3 квітня, 2022 неділя
Кремлівська пропаганда назвала ім'я командира рашистів, відповідального за "зачистку" Бучі. Його прадід воював з бандерівцями
ППО ЗСУ
1 квітня, 2022 п'ятниця
Сьогодні Росія змінила тактику ведення бойових дій у небі
3 квітня, 2022 неділя
"Своїх не кидають? Кидають, ще й як кидають", - СтратКом ЗСУ опублікував фото залишеної росіянами техніки та солдат
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.68
  • EUR
    Купівля 32.36
    Продаж 32.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
4 квітня
09:29
Ексклюзив
Угорщина
Угорщина - ганьба Європейського Союзу. Варто призупинити її членство у ЄС і НАТО, - політолог про позицію угорської влади щодо України
09:01
Ексклюзив
Оксана Корчинська
На Луганщині гостро потребують лікарів-добровольців для цивільних лікарень, ситуація критична, – волонтерка Корчинська
09:01
Хорватія надала притулок для 11 тисяч українських біженців
08:21
Миколаїв
Росія завдала кілька ракетних ударів по Миколаєву
08:18
У Києві повністю відновлюють сполучення Північним та Південним мостами, метро курсуватиме до 19:00
07:51
Офіційний курс: долар утримує позиції на позначці 29 грн, євро впав в ціні
07:39
Живі були поруч з мертвими: голова Чернігівської ОВА показав знімки підвалу Ягідного, де окупанти тримали у заручниках понад 150 місцевих жителів
07:21
санкції
Західні компанії повинні робити більше, щоб зупинити Росію
07:17
біженці
У Литві зареєстрували майже 40 тис. біженців із України від початку повномасштабної війни
06:54
окупанти Маріуполь
Командування РФ розраховує залучити під час мобілізації приблизно 60 тис. осіб, - Генштаб
06:52
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
Голова Донецької ОВА рекомендував жителям області евакуюватися у більш безпечне місце
06:42
Одеса
Вночі окупанти завдали по Одесі ракетний удар, - речник ОВА
06:27
"Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів", - Зеленський виступив на церемонії вручення премії Греммі та закликав світ підтримувати Україну
06:20
Братська могила у Бучі
Компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, де початок розкопок братської могили у Бучі помітно ще з 10 березня
05:53
Голова британської розвідки заявив, що масові страти військовими входили в плани Путіна по вторгненню в Україну
05:37
потяг на джазовий фестиваль
УЗ опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 4 квітня
05:31
Солістка гурту Go_A перед початком футбольного матчу між "Ювентусом" та "Інтером" виконала антивоєнний гімн
05:22
Ентоні Блінкен
Путін провалив всі три цілі щодо України, які переслідував перед повномасштабним вторгненням, - Блінкен
05:10
Захисникам України понад усе потрібні три речі: зброя, зброя і ще зброя, - президент Польщі
04:53
окупанти гармата
Сумщину практично звільнили від окупантів, залишаються лише окремі загони росіян, - голова ОВА
04:39
санкції проти Росії
Посол РФ в США у стилі російської пропаганди цинічно звинуватив Україну та Америку у звірствах у Бучі
04:15
У Молдові 4 квітня оголошено Днем жалоби за всіма українцями, яких вбили росіяни
02:05
Віктор Орбан
В одному переліку з Соросом: прем'єр Угорщини Орбан назвав Зеленського опонентом
01:50
Окупанти викрали чотирьох учасників мітингу за Україну в Каховці
01:30
Сербія
Президент Сербії переобирається на другий термін, але втрачає абсолютну більшість в парламенті, - екзитпол
01:09
маріуполь
Маріуполь "майже напевно" є ключовою метою росіян, - розвідка Великої Британії
00:46
окупанти на Донбасі
У Генштабі прогнозують можливий початок атаки росіян у напрямку на Сєвєродонецьк в найближчу добу
00:17
Російський винищувач Су-34
Цієї доби знищено 2 винищувачі, вертоліт ворога та уражено літак-ретранслятор Іл-22, - Повітряні сили ЗСУ
00:09
ООС ЗСУ
Українські військові за добу в зоні ООС знищили понад 40 росіян та збили 2 літаки
2022, неділя
3 квітня
23:58
Радбез ООН
Зеленський закликав у 5 квітня зібрати РБ ООН щодо злочинів у Бучі, Росія пропонує днем раніше
23:51
Дмитро Кулеба
Ірландія готова наполягати на нових санкціях для РФ, - Кулеба
23:38
Папа Римський Франциск
Папа Римський підтвердив, що готовий відвідати Україну
23:24
Віктор Орбан
Перші результати парламентських виборів в Угорщині: партія Орбана набирає 60% голосів, - Reuters
23:16
БТР
Українське військо звільнило ще три населені пункти на Чернігівщині, - ОУ "Північ"
23:05
Сергій Надал мер Тернополя
У Тернополі було чути вибух, - мер
22:57
У Харкові обстріляли житлові будинки, загинуло семеро людей
22:57
Ірина Верещук
3 квітня з небезпечних зон евакуйовано 2694 людини, - Ірина Верещук
22:50
"Шахтар", Ліга чемпіонів
"Шахтар" проведе ігри з топовими командами Європи. Всі кошти підуть на допомогу дітям в Україні
22:45
В окупованій Каховці поранили двох людей під час мітингу за Україну
22:33
Українські військові захопили покинутий росіянами ЗРК "Бук"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV