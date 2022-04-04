Війська РФ накопичують особовий склад, техніку та готуються до прориву області, - голова Луганської ОВА
Війська Російської Федерації накопичують особовий склад та військову техніку, готуються до прориву області
Про це у своєму етері телеканалу Рада повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його інформацією, окупаційні війська РФ накопичують військову техніку та особовий склад у напрямку Луганщини.
"Йде величезне накопичення особового складу техніки, готуються для величезного прориву", - додає Гайдай.
Також за його словами, уночі 4 квітня була спроба російських військ зробити прорив у районі Рубіжного, але Збройні сили України відбили атаку ворога. Зокрема ЗСУ вивели з ладу декілька російських танків, ліквідовано десятки ворожих піхотинців.
"Ворог не зупиниться, вони не будуть робити точкові обстріли по об'єктах, вони буду нищити все на своєму шляху. Мобілізація українців йде, але вони їх використовують як гарматне м’ясо", — повідомив також голова ОДА.
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