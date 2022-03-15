Війська РФ не дозволяють провести "зелений коридор" із Чернігова, - ОВА
Окупанти не дають евакуювати мирних мешканців із Чернігова
Про це заявив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Він подякував комунальникам, волонтерам, депутатам, очільникам громад за їхню роботу.
В'ячеслав Чаус зауважив, що в Чернігові знову починає працювати мобільний звязок.
"Ворог і надалі блокує зелений коридор, тому евакуації мешканців міста не буде. Тому звертаюся до волонтерів і надалі забезпечувати всім необхідним мешканців міста Чернігова, особливо тих, хто знаходиться в укритті", - наголосив він.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 29.72
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе