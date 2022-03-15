Війська РФ не дозволяють провести "зелений коридор" із Чернігова, - ОВА

Про це заявив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.



Він подякував комунальникам, волонтерам, депутатам, очільникам громад за їхню роботу.



В'ячеслав Чаус зауважив, що в Чернігові знову починає працювати мобільний звязок.



"Ворог і надалі блокує зелений коридор, тому евакуації мешканців міста не буде. Тому звертаюся до волонтерів і надалі забезпечувати всім необхідним мешканців міста Чернігова, особливо тих, хто знаходиться в укритті", - наголосив він.



Нагадаємо, раніше окупанти не дозволили Україні зробити "зелений коридор" для гумконвою на Херсонщині.

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