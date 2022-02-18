Війська РФ скупчуються біля України для кращої позиції на переговорах із Заходом, - президент Литви

Про це повідомляє Delfi.



Президент Литви заявив, що Росія, яка зосередила свої сили поблизу України, прагне зберегти відкритими позиції як військового тиску, так і дипломатичного діалогу.



"Я бачу концентрацію сил, і обидві альтернативи відкриті. Ймовірно, це є причиною або підставою для того, щоб Володимир Путін отримав кращу, сильнішу позицію на переговорах, щоб підтримувати діалог із Заходом", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти з початку доби 45 разів стріляли по Об'єднаних силах, під обстріл потрапив гумконвой ООН.