Війська РФ скупчуються біля України для кращої позиції на переговорах із Заходом, - президент Литви
Президент Литви Гінатас Науседа заявив, що скупчення військ РФ біля України потрібні президенту РФ Володимиру Путіну для кращої позиції на переговорах із Заходом
Про це повідомляє Delfi.
Президент Литви заявив, що Росія, яка зосередила свої сили поблизу України, прагне зберегти відкритими позиції як військового тиску, так і дипломатичного діалогу.
"Я бачу концентрацію сил, і обидві альтернативи відкриті. Ймовірно, це є причиною або підставою для того, щоб Володимир Путін отримав кращу, сильнішу позицію на переговорах, щоб підтримувати діалог із Заходом", - сказав він.
- Нагадаємо, окупанти з початку доби 45 разів стріляли по Об'єднаних силах, під обстріл потрапив гумконвой ООН.
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