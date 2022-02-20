Війська РФ від кордону з Україною не відводяться, навпаки, прибувають нові, - Столтенберг

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Столтенберга, НАТО бачить ознаки того, що Росія може вдатися до повномасштабного нападу на Україну.

"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", – сказав Столтенберг у інтерв'ю телеканалу ARD.

За його твердженням, російські війська від кордону з Україною не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові.

Столтенберг додав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".

Водночас він додав, що Альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.

"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", - сказав він.

Нагадаємо, 19 лютого Єнс Столтенберг заявив, що у разі нового вторгнення в Україну, Альянс збільшить свою присутність на кордонах з Росією.

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