Війська РФ від кордону з Україною не відводяться, навпаки, прибувають нові, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що усі ознаки вказують, що Росія планує повномасштабний напад на Україну
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами Столтенберга, НАТО бачить ознаки того, що Росія може вдатися до повномасштабного нападу на Україну.
"Усі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", – сказав Столтенберг у інтерв'ю телеканалу ARD.
За його твердженням, російські війська від кордону з Україною не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові.
Столтенберг додав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".
Водночас він додав, що Альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.
"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", - сказав він.
- Нагадаємо, 19 лютого Єнс Столтенберг заявив, що у разі нового вторгнення в Україну, Альянс збільшить свою присутність на кордонах з Росією.
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