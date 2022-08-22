Війська РФ ввечері обстріляли Сумщину: сталася пожежа

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.



"Сьогодні росіяни били по прикордонним громадам Шосткинського району. Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по нашій території", - зауважив він.

Близько 18:00 по Середино-Будській громаді стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць.

Попередньо − без втрат і руйнувань. Але поки невідомі наслідки пожежі.

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