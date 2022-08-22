Війська РФ ввечері обстріляли Сумщину: сталася пожежа
Окупаційні війська ввечері 22 серпня гатили з міномету по Середино-Будській громаді Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграм.
"Сьогодні росіяни били по прикордонним громадам Шосткинського району. Близько 80 кулеметних снарядів росіяни випустили по нашій території", - зауважив він.
Близько 18:00 по Середино-Будській громаді стріляли з міномету − 2 прильоти і 3 постріли освітлювальними снарядами. Неподалік від міста виникла пожежа, знову біля очисних споруд, це вже вдруге за місяць.
Попередньо − без втрат і руйнувань. Але поки невідомі наслідки пожежі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.28
-
EUR
Купівля 39.58Продаж 40.6
- Актуальне
- Важливе