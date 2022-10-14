Війська РФ з початку липня змогли захопити лише два села, - британська розвідка
Російська армія продовжує наступ у Бахмутському районі Донецької області
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.
За останні три дні російські сили провели тактичний наступ у напрямку міста Бахмут Донецької області. Частини 2-го армійського корпусу та проросійських сил Луганської області, ймовірно, зайшли до населених пунктів Опитне та Івангород на південь від міста.
"Інших населених пунктів, захоплених регулярними російськими чи сепаратистськими силами з початку липня, було небагато, якщо вони взагалі були", - йдеться у повідомленні.
- За 12 жовтня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.
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