Військова допомога Україні, оборонні технології: помічниця Блінкена їде в турне Європою обговорити безпекову співпрацю

Про це повідомляє сайт Держдепартаменту США.

"Джессіка Льюїс відвідає Сполучене Королівство, Німеччину та Польщу, щоб зустрітися з союзниками США щодо військової допомоги Україні, а також обговорити співпрацю в галузі безпеки та оборонну торгівлю, що посилює трансатлантичну та глобальну безпеку", - йдеться у повідомленні.

У Великій Британії Льюїс 16-19 липня відвідає Міжнародний авіасалон у Фарнборо, де зустрінеться з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями та виступатиме в інтересах виробників США на одній із найбільших у світі оборонних і аерокосмічних виставок.

У Німеччині 19-20 липня Льюїс обговорить продовження військової підтримки України з боку США та міжнародної спільноти із високопосадовцями Європейського командування США (EUCOM) і Африканського командування США (AFRICOM), які базуються в Штутгарті. Також планується обговорення викликів регіональної та глобальної безпеки.

У Польщі 20-23 липня помічник держсекретаря США проведе консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями щодо сприяння регіональному миру і стабільності та поглиблення оборонної співпраці.

Раніше Конгрес США схвалив допомогу Україні в $1 млрд, закладену в американський оборонний бюджет на 2023 рік.

15 липня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули американські реактивні системи залпового вогню M270.