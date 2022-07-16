Військова допомога Україні, оборонні технології: помічниця Блінкена їде в турне Європою обговорити безпекову співпрацю
Помічниця держсекретаря США Ентоні Блінкена з військово-політичних питань Джессіка Льюїс 16-22 липня відвідає Велику Британію, Німеччину та Польщу
Про це повідомляє сайт Держдепартаменту США.
"Джессіка Льюїс відвідає Сполучене Королівство, Німеччину та Польщу, щоб зустрітися з союзниками США щодо військової допомоги Україні, а також обговорити співпрацю в галузі безпеки та оборонну торгівлю, що посилює трансатлантичну та глобальну безпеку", - йдеться у повідомленні.
У Великій Британії Льюїс 16-19 липня відвідає Міжнародний авіасалон у Фарнборо, де зустрінеться з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями та виступатиме в інтересах виробників США на одній із найбільших у світі оборонних і аерокосмічних виставок.
У Німеччині 19-20 липня Льюїс обговорить продовження військової підтримки України з боку США та міжнародної спільноти із високопосадовцями Європейського командування США (EUCOM) і Африканського командування США (AFRICOM), які базуються в Штутгарті. Також планується обговорення викликів регіональної та глобальної безпеки.
У Польщі 20-23 липня помічник держсекретаря США проведе консультації з високопоставленими цивільними та військовими посадовцями щодо сприяння регіональному миру і стабільності та поглиблення оборонної співпраці.
- Раніше Конгрес США схвалив допомогу Україні в $1 млрд, закладену в американський оборонний бюджет на 2023 рік.
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