Військова контррозвідка знищила ударними дронами три російські танки Т-72
Військові контррозвідники СБУ за допомогою ударних безпілотників знищили три російські танки Т-72
Відео знищення ворожої техніки оприлюднила пресслужба СБУ.
"Цими днями ще три Т-72 потрапили на приціл і були так само (як і ворожа техніка раніше - ред.) яскраво знищені співробітниками СБУ", - повідомляє СБУ.
Спецслужба зазначає, що раніше під час знищення ворожого танку було також убито 15 загарбників.
"Один із епізодів наших спеців ми публікували днями з коментарем вцілілого окупанта. Він розповів матері, що після удару збирав залишки своїх 15 "сослуживцєв", які були знищені разом з танком прямо під час перегляду кіно. І хоч для цих росіян кіносеанс вже закінчився, проте наша робота з покращення статистики втрат рф в Україні досі у самому розпалі", - йдеться у повідомленні.
- 24 липня СБУ показалa відео знищення російського танка і особового складу окупантів за допомогою ударного дрона.
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