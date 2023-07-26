Військові 93-ї бригади створили унікальний комплекс радіоелектронної розвідки

Про це повідомили розвідник Влад Сорд Змій, командир спецвзводу Сенека та Олексій Еванс, інструктор з аеророзвідки, штабіст Thunderbirds на брифінгу в Ukraine media centre.

"Цей комплекс може коштувати, умовно, 700-800 тисяч гривень, але він дозволяє вести розвідку на фронті глибиною та шириною в 40 кілометрів. Якихось особливих знань, щоб працювати, не потрібно. Треба тільки мати хист до навчання та бажання вбивати ворогів", - сказав Олексій Еванс.

Він зазначив, що метою цієї розробки перш за все було зберегти життя українських військових і "замінити людей на технологію".

Влад Змій Сорд зазначив, що до них на батальйонному рівні не створював підрозділи радіоелектронної розвідки. Але один з бійців, який прийшов з Романом Ратушним, на честь якого був названий підрозділ, розповів, що його батько радіолюбитель і він може допомогти.

Фото: www.facebook.com/93OMBr

"Через два тижні, коли з’явилося обладнання, ми змогли перехоплювати розмови ворога по аналогових системах зв’язку на величезній ділянці фронту. Ми знали, коли будуть обстріли, по кому будуть працювати САУ. Також ми почали знати, де вони розташовані, та вражати їх – били по складах боєприпасів, командно-спостережні пункти. Дуже багато ворогів загинуло, дуже багато життів наших солдатів було збережено", - сказав Сорд.

За його словами, розвідники слухали весь сектор від Соледару до Кліщіївки. Вони змогли перехоплювати цифровий зашифрований сигнал.

"З початку розшифровка займала 2 тижні, зараз пів години. Згодом ми зробили єдину систему, яка дозволяє не просто пеленгувати, а переносити в онлайн-режим на спеціальну карту, де відстежуємо ворога. Бачимо, куди рухаються ворожі ДРГ, куди летять "орлани". Завдяки цій системі ми тепер можемо знати наміри ворога", - додав розвідник.

За словами Олексія Еванса, основу такого комплексу складають безпілотники. Від недорогих комерційних моделей типу Mavic до військових "Скіфів", "Валькірій", "Фурій", "Лелек" та інших.