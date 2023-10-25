Військові ГУР знищили склад боєприпасів ворога у Донецьку

Про це повідомляє Головне управління розвідки.



"23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку, було знищено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що база з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки.