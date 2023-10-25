Військові ГУР знищили склад боєприпасів ворога у Донецьку
У понеділок, 23 жовтня, спецпризначенці ГУР виявили та знищили склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку, було знищено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що база з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки.
- Протягом доби, 24 жовтня, підрозділами ракетних військ ЗСУ знищено 12 артилерійських засобів та логістичний хаб противника.
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