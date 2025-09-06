Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових
Ексклюзив

Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових

Тетяна Яворська
6 вересня, 2025 субота
22:22
Військові новини Влад Якушев

Закон про військового омбудсмана потрібний, однак запізнілий. А ймовірне посилення покарання за відмову від виконання наказу командира вступить у протиріччя з ідеєю про військового омбудсмана

Зміст

Про це в коментарі Еспресо розповів майор, військовослужбовець 12-го армійського корпусу Влад Якушев.

Він прокоментував мітинги проти утисків військовослужбовців, які 5 вересня відбулися в кількох містах України. Протестувальники вимагали ухвалення закону про військового омбудсмана, який наразі розглянули лише в першому читанні. Також мітингувальники виступили проти ухвалення законопроєкту №13452, що посилює покарання за відмову від виконання наказу командира, і вимагають скасувати норми закону №8271 від 2022 року, який посилив відповідальність військових за самовільне залишення військової частини.

Закон про жорстку відповідальність, нівелює ідею військового омбудсмана

“Ці питання, в принципі, пов’язані. Наскільки буде працювати інститут військового омбудсмана — важко сказати, тому що звернень буде дуже багато. Має бути величезний та дієвий штат людей, які оброблятимуть інформацію, бо її за всі роки війни, поки омбудсмана не було, накопичилося дуже багато. Усі ці роки проблемами військових, грубо кажучи, ніхто не займався. Однак закон, який зараз вводять, про більш жорстку відповідальність для військовослужбовців, фактично нівелює ідею військового омбудсмана”, – розповідає Влад Якушев.

Він прогнозує, що в більшості конфліктних питань, з якими звертатимуться до військового омбудсмана, йтиметься про незгоду рядового особового складу з певними рішеннями командирів.

“Як правило, мало в кого будуть претензії або запитання до головнокомандувача. Це буде проблема з безпосереднім командиром та підлеглим особовим складом. Внутрішня проблема в підрозділі. Питання врегулювання невиконання поставленого завдання. Саме в цьому контексті будуть звернення до омбудсмена. В цьому питанні потрібна прозорість, враховуючи критичність ситуації, яка існує ”,– припускає військовий.

Зараз, відмітив Якушев, у країні, що воює треба заохочувати вступ до лав ЗСУ, а не відлякувати від служби.

“Цивільний громадянин має якісь права, а як тільки людина потрапляє в армію, то, мало того, що вона ризикує своїм життям і отримує за це, відверто скажу, невелику грошове забезпечення, то ще й утискається в багатьох питаннях. І до того ж потрапляє під посилення відповідальності”, – каже військовослужбовець.

"Важко налякати законом людину, яка 4 роки безперервно воює у повномасштабній війні"

Якушев пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення вже був один закон про посилення відповідальності, але він не давав результату. Каже, що важко налякати законом людину, яка 4 роки безперервно воює у повномасштабній війні та щодня бачить смерть.

"З позиції сили з такими людьми не можна спілкуватися. Треба думати, як заохотити служити, виконувати якісно завдання. А як заохотити? Вважаю, починати потрібно з нормального, гідного грошового забезпечення, надійних соціальних гарантій, медичного страхування, як для самого військовослужбовця, так і для сім’ї", – наголосив він.

Ще один законопроєкт, проти якого виступали мітингувальники, – повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини. Ухвалення такого закону, вважає Влад Якушев, здатне остаточно провалити мобілізаційні процеси в Україні.

Читайте також: "Морськими дронами ми втопили половину російського Чорноморського флоту": майор Влад Якушев про етапи війни й те, що відбувається на фронті зараз

"Мобілізаційні процеси і зараз не йдуть найкращим чином, а такі кроки можуть їх просто знищити. Бо яка відповідальність для людини, яка не йде в армію? Я бачив вироки суду, де за відмову давали по три роки умовно, і вже дійсно в рідкісних випадках людина сідала за ґрати. І він розуміє, що може отримати три роки умовно й не піде в армію. А коли його призвуть, то він може загинути або, якщо щось піде не так, сяде на 10 років чи то за непокору, чи за СЗЧ. Тут не можна батогом працювати",  – наголошує військовослужбовець.

Він переконаний, що наслідками ухвалення цих законів можуть стати провал мобілізації та громадський спротив.

"Поки що спротив такий невеликий. Але що буде, коли якусь людину спробують посадити у в’язницю? Хто знає , як відреагує весь його підрозділ, як відреагує їхня сімʼя. Зараз ми маємо соцмережі, які можуть швидко спричинити суспільний резонанс", – каже Влад Якушев.

Як сподівається Якушев, такий сценарій не втілиться в життя, адже зрозуміло, що він буде на руку, в першу чергу, ворогу.

"Цим відразу, миттєво скористається Росія. Їхні боти будуть "розганяти” меседжі, мовляв, гляньте, як вони ставляться до своїх військових. Негатив поллється не стільки на ворога, скільки на авторів законопроєкту, і ворог у цьому тільки допоможе", – підсумував він.

Довідково

Майор, військовослужбовець 12-го армійського корпусу Влад Якушев у цивільному житті був журналістом і письменником. Його “Карателі” свого часу стали однією з найпопулярніших в Україні книжок про російсько-українську війну. До боротьби проти окупантів долучився ще під час Революції Гідності. У 2015 році мобілізувався до Збройних Сил України. 

