Головна проблема  – це відсутність ракет, ще одна – довга черга: Згурець про перспективи отримання Україною 25 систем Patriot

Про це у коментарі для Еспресо розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Зараз у нас є в межах 8-ми Patriot. І фактично, раніше говорили про те, що нам щонайменше треба ще 10. Зараз вже йдеться про ще плюс 25. Насправді, це значна кількість. Темпи виготовлення у виробника – один комплекс на рік. Якщо ми говоримо про нові зразки, то вони ще й розписані наперед. У будь-якому разі – це не буде швидко, якщо лише американці не ухвалять рішення передати нам свої запаси. Але там є Patriot з ракетами PAC -2, які придатні для боротьби з аеробалістичними цілями, тобто літаками. А коли говоримо про системи PAC-3, які можуть збивати балістичні ракети, то дійсно, їх треба виготовляти і чекати. Але у будь-якому разі слід розуміти, що скільки б ми не отримали ЗРК Patriot у найближчій перспективі, все рівно зараз залишається з найголовнішого – це ракети, які би збивали балістику", – пояснив військовий експерт.

Компанія-виробник може виготовляти на всіх власників Patriot, включаючи американців, лише 700 ракет на рік.

"Це говорить про те, що в цій кількості, звісно, буде недостатньо навіть для однієї країни. Тому, у будь-якому разі, зараз питання не тільки в кількості комплексів Patriot, а й в ракетах, які спроможні збивати балістику. За цими ракетами стоять у черзі", – каже Сергій Згурець.

Торік Україні передавали ці ракети, не беручи до уваги власних контрактів.

"Це рішення ще було ухвалено попередньою адміністрацією США. Зараз ситуація така, що американці навряд чи будуть пропускати нас вперед. Але навіть купівля впирається у виготовлення".

Кожен із 25-ти заявлених комплексів складається з командного пункту, РЛС і 4-8 пускових установок. Магазин кожної установки містить від 4-х ракет.

"В одних місцях буде чотири пускових, в інших вісім. Тому навряд чи варто говорити лише про кількість пускових – це не повністю відображає боєздатність. Головне, правильно рознести комплекси по території, адже для цього потрібні командні пункти та РЛС, які забезпечують виявлення й супровід цілей. Пускові ж виконують безпосередній запуск ракет", – підсумував експерт.

Скільки коштують системи Patriot

На сторінках видання Defense Express військові оглядачі детально пояснювали , скільки грошей треба на 25 ЗРК Patriot і чи можна зсунути чергу на користь України

Стандартна формула "один Patriot за один млрд доларів" уже не актуальна.

"Для України, де Patriot мають не стояти, а працювати, треба додати відповідну кількість ракет. Якщо виходити з трьох пускових, то це про повний залп 18 MSE, які необхідні для збиття балістичних ракет. Умовні три боєкомплекти - 54 ракети. Мінімальна ціна MSE до Patriot на найближчі роки - 4,97 млн доларів за одну протиракету. І це ціна для збройних сил США, за якою Пентагон їх замовив для своїх потреб, на експорт вона вочевидь буде дорожчою. Тому ще додаємо умовні 250 млн доларів за ракети й тоді ціна за неповну батарею становитиме 1,85 млрд доларів", – йдеться у статті.

А якщо говорити про 25 батарей Patriot PAC 3, тоді йдеться вже про понад 46 млрд доларів.

Однак, щоб отримати ці установки, Україні треба посунути абсолютно усіх.

"Зараз у Європі у стані очікування на отримання нових Patriot - Польща, Швейцарія, Швеція, Румунія, Німеччина та Нідерланди. Вони загалом замовили чи декларували замовлення, орієнтовно, на 35 батарей різного складу", – пишуть на Defense Express.