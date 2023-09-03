Військові пройшли бойову підготовку на роботизованих системах від Армії дронів і скоро задіють їх проти росіян, - Мінцифри
Українські військові успішно завершили бойову підготовку на роботизованих платформах від Армії дронів
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Військові максимально оперативно навчилися керувати турелями й наземними платформами та вже незабаром використовуватимуть їх проти росіян на полі бою. Роботизовані системи в поєднанні з дронами допоможуть ефективніше уражати окупантів", - заявив Михайло Федоров.
Він нагадав, що кілька днів тому на фронт надійшло 25 бойових турелей "Шабля" і 5 наземних платформ "Рись", які розподілили між 10 підрозділами Сил оборони, які воюють по всій лінії фронту.
- Проєкт "Армія дронів" повідомив, що відправить на фронт понад тисячу безпілотників. Крім того, військові вперше отримають 30 роботизованих систем українського виробництва.
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