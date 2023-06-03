Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

ПВК "Вагнера", батальйон "Спарта" та оперативно-тактичні бойові підрозділи "Каскад" і "Русич" стверджували в інформаційному просторі, що вони мають найбільший вплив на російське суспільство і керівництво, ще до того, як вони досягли значних успіхів на фронті.

Зазначається, що воєнкор, пов’язаний з "вагнером", стверджував, що головну роль в успіхах навколо Мар’їнки грають елементи 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій і ДНР. Він також стверджував, що 100-та бригада ДНР, батальйон "Спарта", а також оперативно-тактичні групи "Каскад" та "Русич" також заслуговують на відповідальність за успіхи навколо Мар'їнки.

Як повідомляє ISW, дискусії щодо Мар'їнки узгоджуються з повідомленнями про прибуття чеченських сил на Донецький фронт і завершення окупації Мар'їнки та інших населених пунктів у регіоні.

"Ці дискусії, ймовірно, спрямовані на те, щоб підірвати здатність Кадирова використовувати будь-які подальші тактичні здобутки для підвищення свого статусу і відновлення своїх воєнізованих формувань як основної нерегулярної наступальної сили після того, як сили "Вагнера" зазнали поразки і були відведені з лінії фронту", - йдеться у повідомлені.

На їхню думку, багато іррегулярних формувань можуть обуритися спробами Кадирова приписати собі успіх після місяців виснажливих наступальних операцій.