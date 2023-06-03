Військові РФ сперечаються між собою щодо приписування успіхів на фронті, - ISW
У російському інформаційному просторі тривають дискусії щодо приписування успіхів за поточну наступальну операцію із захоплення Мар’їнки
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
ПВК "Вагнера", батальйон "Спарта" та оперативно-тактичні бойові підрозділи "Каскад" і "Русич" стверджували в інформаційному просторі, що вони мають найбільший вплив на російське суспільство і керівництво, ще до того, як вони досягли значних успіхів на фронті.
Зазначається, що воєнкор, пов’язаний з "вагнером", стверджував, що головну роль в успіхах навколо Мар’їнки грають елементи 150-ї та 20-ї мотострілецьких дивізій і ДНР. Він також стверджував, що 100-та бригада ДНР, батальйон "Спарта", а також оперативно-тактичні групи "Каскад" та "Русич" також заслуговують на відповідальність за успіхи навколо Мар'їнки.
Як повідомляє ISW, дискусії щодо Мар'їнки узгоджуються з повідомленнями про прибуття чеченських сил на Донецький фронт і завершення окупації Мар'їнки та інших населених пунктів у регіоні.
"Ці дискусії, ймовірно, спрямовані на те, щоб підірвати здатність Кадирова використовувати будь-які подальші тактичні здобутки для підвищення свого статусу і відновлення своїх воєнізованих формувань як основної нерегулярної наступальної сили після того, як сили "Вагнера" зазнали поразки і були відведені з лінії фронту", - йдеться у повідомлені.
На їхню думку, багато іррегулярних формувань можуть обуритися спробами Кадирова приписати собі успіх після місяців виснажливих наступальних операцій.
- Раніше, експерти Інституту вивчення війни вказували на те, що реакція російської влади на операції в Бєлгородській області говорить про "підвищену тривогу щодо війни в Україні" в інфопросторі та суспільстві РФ.
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