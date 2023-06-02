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Реакція на події в Бєлгородській області свідчить про підвищену тривогу серед російського суспільства, - ISW

2 червня, 2023 п'ятниця
08:58
Війна з Росією Бєлгород

Експерти Інституту вивчення війни вказують на те, що реакція російської влади на операції в Бєлгородській області говорить про "підвищену тривогу щодо війни в Україні" в інфопросторі та суспільстві РФ

У звіті зазначають, що 1 червня підрозділи Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" здійснили чергову операцію в Бєлгородській області.

Відомо, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що "на території Бєлгородської області не було ворога" під час спроби прориву, хоча на відеозаписах з геолокацією видно, що нібито військові зазначених підрозділів діяли на російській території.

Аналітики зазначають: реакція російських чиновників і так званих військових блогерів на обмежену операцію у Бєлгородській області свідчить про те, що в російському інформаційному просторі зберігається підвищена тривога щодо війни в Україні.

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Додається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 1 червня, що президент РФ постійно отримує інформацію про ситуацію в Бєлгородській області, і що Путін нагородив голову Шебекінського району Володимира Жданова "Орденом Мужності" за його реакцію на ситуацію на кордоні.

Фахівці звертають увагу на те, що 1 червня Гладков домовився з владою кількох російських регіонів прийняти 1200 жителів Бєлгорода під час евакуації. Окрім цього, він також оголосив про евакуацію 200 дітей до Пензенської області й планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської областей.

На думку аналітиків, перемовини про евакуацію, увага Путіна й охарактеризування згадуваних операцій міноборони РФ як спроби "вторгнення" на російську територію свідчать про те, що Кремль намагається використати ці обмежені операції для підтримки поточних інформаційних приводів, які мають на меті представити війну в Україні як екзистенційну, і заручитися підтримкою всередині країни для тривалої війни.

Що відомо про діяльність легіону "Свобода Росії" та РДК

Легіон "Свобода Росії" - російський легіон у складі ЗСУ, сформований у березні 2022 року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

1 травня 2022 року стало відомо, що на території Росії стали з'являтися осередки цього легіону.

Російський добровольчий корпус (РДК) - ще одне добровольче формування, яке бореться на боці України. Так, 29 березня РДК опублікував відео, у якому спростовував участь української сторони в операції на території Брянщини, що відбулася 2 березня 2023 року. Водночас у своєму відеозвіті РДК підтвердив свою причетність до операції на території регіону.

6 квітня РДК заявив, що знову проник з України на територію Росії, до Брянської області, і повернувся без втрат. Тоді ж у коментарі виданню "Полігон медіа" добровольче формування зазначило, що виконало свої "пропагандистські завдання": поспілкувалося з місцевим населенням та роздало листівки.

Вже 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.

Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.

29 травня Російський добровольчий корпус повідомив, що вчергове перетнув кордон РФ на День прикордонника, таким чином "привітавши" російських воєнних.

  • 2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" заявили про другу фазу рейду на Бєлгородщині: показали танк у селі поблизу Шебекіно.
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Росія
Військові новини
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