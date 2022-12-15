Військові РФ убили ще двох мирних жителів Донеччини, четверо - зазнали поранень

Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

14 грудня стало відомо про вбивство росіянами двох місцевих мешканців Донеччини: у Бахмуті та Роздолівці. Зазначається, що ще четверо людей зазнали поранень.

Усього від початку повномасштабного вторгнення війська РФ убили 1257 та поранили 2742 людини на території Донецької області. Через воєнний стан точну кількість жертв російської агресії в Маріуполі та Волновасі неможливо.

"За кожен воєнний злочин на нашій землі росіяни будуть відповідати!" - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, 14 грудня від атаки окупантів на Херсонщину помер 8-річний хлопчик, лікарі годину намагалися його реанімувати; жінка, що їхала додому під час обстрілу, загинула на місці.

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