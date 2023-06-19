Про це повідомила в telegram-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Херсонщина: на початку минулого тижня в окремих населених пунктах окупанти провели раптовий рейд з виявлення мешканців, які відмовляються від набуття російського громадянства.

Зазначається, що до громадян, які не мали російського паспорта або підтверджуючого документу про подачу заявки на набуття російського громадянства окупанти застосовували жорстку фізичну силу, окремих з них затримували. Доля багатьох із затриманих залишається невідомою.

Донеччина: 13 червня у Дебальцевому російські військовослужбовці скоїли масштабне пограбування місцевих підприємств, об'єктів інфраструктури, магазинів побутової техніки та продуктових мереж. Награбоване завантажили у військові автомобілі, колона яких виїхала у напрямку Луганської області.

Запорізька область: протягом минулого тижня у Покровському інженерним підрозділом російських окупаційних військ проводилось хаотичне мінування приватних дачних ділянок місцевих мешканців. Крім того, було заміновано окремі ділянки польових доріг та узбіч доріг з асфальтовим покриттям. Додається також, що будь-яких відповідних попереджень на місцевості про замінування окупанти не встановлювали.