Про це в етері телеканалу FREEДОМ 18 червня розповіла керівниця "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник.

Зокрема правозахисниця наголосила, що РФ вчиняє проти громадян України міжнародний злочин. Усе це задокументовано, докази зібрано і передано до Міжнародного кримінального суду (МКС).

"У Криму ця практика почалася ще 2015-го року. Тоді почався перший призов наших громадян до російської армії. Це воєнний злочин. Росія не має права призивати на окупованих територіях. Якраз наша організація разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим і Севастополя збирала докази, і з іншими колегами ми передали це до Міжнародного кримінального суду", — зазначила вона.

Читайте також: Якщо не деокупувати Крим, РФ зможе надалі нападати на Україну, - генерал Ходжес

Окрім цього, за її словами, на окупованому півострові призовна кампанія відбувається двічі на рік і це не контрактна служба, це призовна кампанія строковиків. Правозахисниця додала, що уникнути її не можна, тому що це загрожує кримінальним переслідуванням. Покарання — від штрафу до двох років позбавлення волі.

"Ба більше, навіть якщо людину покарали, вона все одно має служити і її все одно призивають. За нашими даними, було незаконно призвано щонайменше 40 000 кримчан за весь період окупації півострова", — акцентувала вона.

Скрипник додала, що з 2022 року Росія почала приховувати кількість призваних кримчан. Ймовірно, на рік російські окупанти відправляли в армію щонайменше 6 000 людей.

"У 2022-му році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Кремль став приховувати кількість призовників. Але, знову ж таки, призивають 6 000 осіб на рік щонайменше. Найімовірніше, у 2022-му році призвали більше, ніж стандартно", — додала вона.

Скрипник також нагадала, що у 2022-му році також почалася паралельна кампанія — так звана часткова мобілізація. Що торкнулося і жителів Криму, і також є незаконними діями РФ.