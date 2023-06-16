Примусово мобілізує жителів Луганщини: військовий комісар "ЛНР" отримав заочну підозру
Військовий комісар самопроголошеної "ЛНР", який змушує українців на території тимчасово окупованої Луганської області мобілізуватися, отримав заочну підозру
Про це інформує Нацполіція.
Правоохоронці викрили 39-річного жителя міста Лутугине Луганського району, який у співпраці з російськими окупантами примусово мобілізує громадян однієї з громад Старобільського району.
Зловмисник добровільно став "начальником відділу військового комісаріату "ЛНР" одного з районів" після тимчасової окупації населеного пункту.
Так званий військовий комісар змушує жителів ставати на "військовий облік" загарбників, організовує збори, забезпечує відправлення цивільних, які не мають відповідної підготовки, для проходження "військової служби" в незаконному збройному формуванні на боці російської армії.
Наразі йому повідомлено про підозру.
Фото: Нацполіція
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