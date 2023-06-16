Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Через злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях там виник дефіцит робітничих чоловічих рук. Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей", - ідеться у повідомленні.

У ЦНС зазначили, що водії міськводоканалу окупаційної адміністрації у Маріуполі оголосили страйк через невиплату зарплати впродовж двох місяців.

"Загалом ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%" - розповіли у Спротиві.