Окупанти на Донбасі затримують цивільним зарплати та зіткнулися з дефіцитом робочої сили
На тимчасово окупованих територіях Донецької області виник дефіцит робочої сили. Причина – в масовій мобілізації чоловіків на фронт
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Через злочинну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях там виник дефіцит робітничих чоловічих рук. Зокрема, бракує шахтарів, металургів, інженерів, будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів та інших спеціальностей", - ідеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що водії міськводоканалу окупаційної адміністрації у Маріуполі оголосили страйк через невиплату зарплати впродовж двох місяців.
"Загалом ситуація на ТОТ Донеччини критична. Ціни постійно зростають. Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%" - розповіли у Спротиві.
- У березні повідомлялося, що на Донеччині росіяни мобілізували майже всіх водіїв маршруток.
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