Якщо не деокупувати Крим, РФ зможе надалі нападати на Україну, - генерал Ходжес
Росія перечекає один - два роки та знову нападе на Україну, якщо не деокупувати Крим
Про це заявив генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.
"Ключовим моментом є те, що Україна повинна відвоювати Крим. Якщо Росії дозволять залишити за собою Крим, вона й надалі зможе здійснювати напади на Україну. Вони перечекають один - два роки, поки Захід втратить інтерес, а тоді повернуться. Й усім у Києві це відомо, і найсерйозніші стратегічні мислителі це прекрасно розуміють", - зауважив він.
За словами генерала, Україні буде складно відновити свою економіку, поки Крим окупований, адже РФ може заблокувати доступ до Одеси, Миколаєва й Азовського моря. Саме тому важливим складником безпеки України є звільнення Криму.
- 17 червня генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес також сказав, що основна фаза контрнаступу ще не почалась, але Україна перебуває на шляху до вигнання окупантів, зокрема з Криму.
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