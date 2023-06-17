Про це заявив генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.

"Ключовим моментом є те, що Україна повинна відвоювати Крим. Якщо Росії дозволять залишити за собою Крим, вона й надалі зможе здійснювати напади на Україну. Вони перечекають один - два роки, поки Захід втратить інтерес, а тоді повернуться. Й усім у Києві це відомо, і найсерйозніші стратегічні мислителі це прекрасно розуміють", - зауважив він.

За словами генерала, Україні буде складно відновити свою економіку, поки Крим окупований, адже РФ може заблокувати доступ до Одеси, Миколаєва й Азовського моря. Саме тому важливим складником безпеки України є звільнення Криму.