Про це заявив генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.

"Україна ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму та вигнання російських військ з України. Тож початок контрнаступу - це важливий для України крок, але основна його фаза ще не розпочалася", - наголосив він.

За словами генерала, ЗСУ тиснуть на оборону РФ, шукають слабкі місця, збивають ворога з пантелику щодо того, де триватиме основний наступ. Також у ході бойових дій будуть певні втрати.

"Я маю на увазі, що наступні кілька днів буде дуже важко, але очікую, що в подальші кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх і прогресивну динаміку руху українських сил", - додав Бен Ходжес.