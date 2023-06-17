Україна стала на шлях до звільнення Криму, - генерал Ходжес
Основна фаза контрнаступу ще не почалась, але Україна перебуває на шляху до вигнання окупантів
Про це заявив генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.
"Україна ступила на шлях, який приведе до звільнення Криму та вигнання російських військ з України. Тож початок контрнаступу - це важливий для України крок, але основна його фаза ще не розпочалася", - наголосив він.
За словами генерала, ЗСУ тиснуть на оборону РФ, шукають слабкі місця, збивають ворога з пантелику щодо того, де триватиме основний наступ. Також у ході бойових дій будуть певні втрати.
"Я маю на увазі, що наступні кілька днів буде дуже важко, але очікую, що в подальші кілька тижнів ми побачимо набагато більший успіх і прогресивну динаміку руху українських сил", - додав Бен Ходжес.
- 16 червня в Міноборони повідомили, що українські захисники на півдні ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках.
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