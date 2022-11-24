Військові склади в селі Ковбасне у Придністров'ї може підірвати тільки сама Росія, - ексміністр оборони Молдови
Міністр оборони Молдови (2015-2016) Анатоль Шалару зазначив, що у 2016 році було створено зелений коридор для виходу російських військ з Придністров’я, але Росія відмовилася
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Московські пропагандисти лякають вибухами російських військових складів у селі Ковбасне, яке розташовано у Придністров'ї. Єдина загроза для підриву цих складів виходить лише з Росії. Ми давно просили Росію вивезти ці склади. Ще у 2016 році ми створили зелений коридор для виходу російської армії з Придністров'я та для евакуації цих складів. Але Росія тоді відмовилася", - підкреслив Шалару.
За словами ексміністра оборони Молдови, склад у селі Ковбасне завжди був предметом російського шантажу.
"Вибух може статися тільки, якщо цього захоче Росія. Ні Молдова, ні Україна не зацікавлені в цьому. Головним інструментом російських пропагандистів, міністерства закордонних справ РФ, президента Росії - є ядерний, військовий, енергетичний та економічний шантаж. Росіяни можуть підірвати ці склади за допомогою безпілотників або відправити туди диверсантів", - наголосив Шалару.
- На території "Придністровської молдавської республіки" ознак підготовки військ до наступу наразі немає
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