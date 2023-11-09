Військові ЗСУ почали новий курс навчання в Іспанії на ЗРК Hawk

Про це повідомляє міноборони Іспанії.

"У рамках зобов'язань Іспанії допомогти Україні в її можливостях самооборони зенітно-артилерійський полк №74 було знову призначено для проведення ще одного навчального курсу з метою навчання особового складу ЗСУ завданням, пов’язаним із експлуатацією ЗРК Hawk", - йдеться у повідомленні.

Комплексне теоретично-практичне навчання проводиться в Дос-Ерманас (Севілья).

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Міноборони Іспанії зазначило, що для реалізації Європейської військової місії допомоги Україні іспанські збройні сили створили тренувальний координаційний центр у Толедо.

"Залежно від оперативного командування, він має свій штаб у Бургосі та керує діяльністю підрозділів армії, флоту та повітряно-космічної армії відповідно до зобов’язань, підписаних Іспанією. Деякі з них є постійними, а інші викладають спецкурси, щоб задовольнити потреби України, як із курсом зенітної системи Hawk", - повідомляє міноборони Іспанії.