ЗРК HAWK – американська система для української ППО, для якої ракет точно не забракне

Еспресо розповідає про американські ЗРК, що поступили на озброєння ЗСУ, їхні технічні характеристики та переваги над іншими системами.

Коротко про те, що ви прочитаєте:

Що таке ЗРК HAWK

Системи ППО HAWK в Україні

Бойове застосування ЗРК HAWK

Як працює ЗРК HAWK

Переваги та недоліки HAWK, порівняно з іншими системами ППО

Що таке ЗРК HAWK

MIM-23 Hawk – це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіусу дії, що був прийнятий на озброєння армії США у 1959 році. Назва системи є традиційною для американського ВПК грою слів. Hawk з англійської означає "яструб", але водночас є й абревіатурою. HAWK – "перехоплювач (вбивця?), керований на всій траєкторії польоту".

У 1971 провели програму ґрунтовної модернізації, яка включала кілька покращень для зенітної керованої ракети та заміну всіх радіолокаційних систем на нові моделі. Покращення тривали наступні двадцять років, зокрема додали покращений радіоелектронний захист, а в 1995 році додано нову боєголовку, яка уможливила боротьбу проти тактичних ракет ближньої дії. Під час Холодної війни MIM-23 Hawk був основним зенітним комплексом США та країн НАТО.

Третю модифікацію ЗРК HAWK, яку використовують українські Сили оборони, почали розробляти в 1983 році, а на озброєння армії США вона надійшла в 1989-му. Тоді оновили комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення для більшості компонентів ЗРК. Також було впроваджено новий радар безперервного хвильового спостереження, додано можливість виявлення цілі під час одного сканування та забезпечено функцію протидії груповим атакам завдяки одночасному перехопленню кількох цілей низького рівня.

Фото: Getty Images

Комплекс має у своєму складі зенітну батарею з двома вогневими підрозділами, кожен із яких має по три мобільні пускові установки. Пускові пристрої можуть бути як самохідними, так і причіпними. На кожній установці розміщені по три зенітні ракети MIM-23. Також до складу батареї входять різні радіолокаційні системи, мобільний пункт управління та допоміжні машини.

Системи ППО HAWK в Україні

Про передачу Україні комплексів HAWK минулої осені заявила Іспанія – йшлося про 6 пускових установок. Тоді ж 64 військові вирушили на навчання на Піренеї. У жовтні цього року офіційний Мадрид ухвалив рішення передати Україні ще 6 пускових установок для ЗРК HAWK.

Однак не лише Іспанія передає ці системи для ЗСУ. Активно долучаються до процесу, зокрема Сполучені Штати. Восени 2022 року ракети MIM-23 для "яструбів" увійшли в черговий пакет допомоги від Вашингтона. В іншому, двомільярдному пакеті, про який США оголосили в червні 2023-го, йшлося про передачу Україні систем ППО HAWK і ракет до них. Крім того, США планували придбати в Тайваню списані ЗРК Hawk, аби надати їх Україні. Крім Іспанії та Штатів, про передачу для ЗСУ систем HAWK заявляв і прем'єр Швеції.

Застосування "яструбів" в Україні вперше продемонстрували лише в жовтні цього року. Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу американського зенітно-ракетного комплексу в ніч на 23 жовтня.

"Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!", - написав Олещук.

Західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі HAWKом у 85%. Однак у Повітряному командуванні "Центр" висловили впевненість, що в руках фахівців із ЗСУ ефективність комплексів буде ще вищою.

Бойове застосування ЗРК HAWK

Перше практичне застосування HAWK відбулося 5 червня 1967 в Ізраїлі, йдеться в матеріалі АрміяInform. Втім тоді батарея, що захищала центр атомних досліджень у Негеві, збила ізраїльський же літак Dassault MD 450 Ouragan. Пілот загинув.

Фото: із загально доступних джерел

Повномасштабний бойовий дебют комплексів відбувся під час т.зв. "Війни на виснаження" у 1967-70 р.р. між Ізраїлем та арабськими країнами. Тоді батареї HAWK були основою протиповітряної оборони Ізраїлю. Першою бойовою жертвою "яструбів" став єгипетський Міг-21. Усього за час війни ізраїльські HAWK збили, за різними підрахунками 8-12 літаків (в тому числі Іл-28, Су-7, Міг-17 і Міг-21).

Наймасовіше ЗРК HAWK застосовували під час ірансько-іракської війни 1980-1988 р.р. Тоді американське озброєння закуповував шахський Іран. Як наслідок, після ісламської революції іранська ППО базувалася саме на системах MIM-23 HAWK.

"У війні з Іраком вони показали себе надзвичайно ефективно. Іранці особливо звертають увагу на оборону порту Аль-Фав 12 лютого 1986 року, коли батарея HAWK, що обороняла гавань, випадково опинилася прямо на шляху атакувальних іракських літаків — і збила дев’ять із них. Загалом іранські HAWK претендують на 40 збитих іракських літаків (хоча ці дані не завжди підтверджені)… – і чотири збиті помилково свої ж іранські", – пише АрміяInform.

Ще один іранський літак збив кувейтським HAWK, коли той випадково порушив повітряний простір країни. Також "яструби" використовували французькі миротворці в 1987-му, захищаючи столицю Чаду від нальоту лівійських бомбардувальників Ту-22.

Під час вторгнення Іраку в Кувейт в 1990 році оборонці мали п’ять батарей HAWK, чотири з яких були захоплені військами Саддами Хусейна і вивезені з країни. До того часу, за даними Кувейта, їхні зенітні ракети збили 14 іракських літаків. Однак незалежним чином були підтверджені тільки два ураження.

"Батареї HAWK активно розгорталися армією та Корпусом морської піхоти США під час війни в Іраку 1991 року, а також і в інших операціях. Але, за іронією долі, саме HAWK, що належали американцям, так і не вдалося здійснити жодного бойового пострілу", – йдеться в матеріалі.

Як працює ЗРК HAWK

Типова батарея Phase III HAWK складається з радару відстеження імпульсів, радару безперервного хвильового спостереження, двох радарів висвітлення високої потужності, одного центру розподілення вогню, одного передатчика-приймача "свій-чужий", трьох гусеничних транспортно-заряджальних машин і шести цифрових пускових з 18 ракетами. Весь комплекс координується із командного пункту.

Якщо конфігурації радіолокаційних засобів Hawk мають багато варіантів, то головний параметр ЗРК полягає в зенітній ракеті МІМ-23. Дальність знищення цілей сягає 45-50 км, максимальна висота ураження сягає 20 км, швидкість ракети 2,4 Маха (817 м/с). Ракета наводиться на ціль напівактивною головкою самонаведення. Бойова частина – осколково-фугасна.

Імпульсний радар AN/MPQ-50 забезпечує спостереження за повітряним простором та виявлення цілей на відстані до 100 км на середніх та великих висотах, працює за будь-якої погоди. Натомість низьковисотний радар виявлення цілей допоміг реалізувати можливість перехоплення одразу кількох цілей одночасно в ближньому радіусі дії. Модернізовані версії ЗРК HAWK призначені для перехоплення ракет та дронів. Для комплекс цифровізували, надавши змогу одночасно перехоплювати кілька цілей з-поміж повітряних апаратів, що летять на низькій висоті.

Пускова установка підтримує до трьох готових до стрільби ракет і активується лише на початку циклу вогню. Якщо активувати кнопку вогню в центрі керування, то одночасно виконується кілька функцій: пускова установка повертається на задані кути азимута й місця, подається живлення для активації гіроскопів ракети, електронної та гідравлічної систем, пускова установка активує двигун ракети й запускає ракету. Пускова установка оснащена електронним відключенням і датчиками, які дозволяють вести вогонь у будь-якій ситуації.

ЗРК оснащений приймачем системи визначення "свій-чужий". Це дуже важливо, адже у ворога ця система працює не завжди. Так у вересня 2023-го року окупанти збили в Запорізькій області власний винищувач Су-35.

Приблизна вартість комплексу складає 15 мільйонів доларів США.

Технічні характеристики ракет МІМ-23 для комплексу HAWK

Розробник – Raytheon Technologies (США),

Клас – "земля – повітря",

Двигун – твердопаливний,

Швидкість польоту ракети – 817 м/с,

Максимальна дальність перехоплення – 40 км,

Мінімальна дальність перехоплення – 1 км,

Максимальна висота ураження цілі – 20 км,

Мінімальна висота ураження цілі – 30 м,

Довжина ракети – 5,08 м,

Розмах крил – 1,2 м,

Вага ракети – 590 кг,

Маса бойової частини – 54 кг,

Час розгортання з маршу – 45 хв,

Приблизна вартість ракети – 250 тис. доларів

Переваги та недоліки HAWK, порівняно з іншими системами ППО

Канал "Мілітарний" наголошує, що комплекси третього покоління HAWK за дальністю та висотою ураження не програють таким системам як Бук-М1 і С-125 та все ще здатні ефективно перехоплювати більшість цілей в українському небі. Однак загалом ці системи в багатьох країнах вважають застарілими і знімають з озброєння. Саме необхідність у розконсервації та відновленні є одним із недоліків системи. Чим старіший буде Hawk, тим більше радіолокаційних систем до нього входить і тим складніше їх відновити та обслуговувати, пише Defense Express.

"Мілітарний" називає суттєвим недоліком систем HAWK вік зенітних комплексів.

"Відомо, що частина переданих комплексів виявилась непрацездатною. Деяка частина запчастин до ЗРК є дефіцитною, у той час як потреба у них велика через зношенність систем. Гарантійні терміни ракет давно прострочені, а їх ревізії не дозволяють повністю уникнути проблем при запуску. Відповідно, кожен постріл буде пов’язаний з ризиком нештатного спрацювання ракет, що змушує дублювати ці ЗРК іншими системами", – йдеться в матеріалі.

Крім того, HAWK залишається одноканальним комплексом, а це обмежує його потенціал. Кожен взвод батареї одночасно може наводити на ціль лише одну ракету, маючи довгий час розгортання та згортання (щонайменше по 30-40 хвилин).

Ці мінуси очевидно не дозволять повноцінно використовувати системи на фронті, однак вони цілком підійдуть для підсилення ППО міст та важливих тилових об’єктів, кажуть військові експерти.

"Якщо мова йде про необхідність перехоплення таких цілей, як крилаті ракети та дрони-камікадзе, а не використання цього ЗРК як передового у прифронтовій зоні, то MIM-23 HAWK цілком може впоратися з цим завданням", – зазначив директор Defense Express Сергій Згурець.

Головною ж перевагою ЗРК HAWK є масовість комплексу та величезний запас зенітних ракет на складах країн-союзниць.

"Він досі перебуває на оснащенні 10 країн і США мають значні запаси цих ЗРК. Це був наймасовіший комплекс у країнах НАТО й до нього є значний запас ракет – майже 40 тис. Це означає, що Україна не матиме проблем з ракетами до цього зенітно-ракетного комплексу і тому важливо, що ми маємо можливість посилювати свою протиповітряну оборону цими ЗРК", – написав Згурець у статті на Еспресо.

Десятки тисяч виготовлених ракет дозволять Україні у відносно короткі терміни розбудувати широку мережу протиповітряної оборони на основі "яструбів", маючи практично необмежений запас ракет для перехоплення російських дронів та крилатих ракет. Принаймні в осяжній перспективі дефіцит боєприпасів для HAWK не загрожує.