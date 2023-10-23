"Стовідсотковий результат": командувач Повітряних сил показав нічне збиття ворожих цілей із ЗРК HAWK

Про це він повідомив у телеграм.

"Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!", - написав Олещук.

Він також опублікував відео, на якому показана бойова робота американського ЗРК HAWK під час російських атак цієї ночі. Командувач Повітряних сил наголосив, що цей зенітно-ракетний комплекс поряд із більш сучасними системами союзників боронить українське небо.

"Дякую усім захисникам неба за нинішній результат, вдячний за швидкість та наполегливість в опануванні новими системами! Посилюємо ППО, боронимо країну!", - додав Олещук.