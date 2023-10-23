"Стовідсотковий результат": командувач Повітряних сил показав нічне збиття ворожих цілей із ЗРК HAWK
Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу американського зенітно-ракетного комплексу HAWK, за допомогою якого українські бійці вночі 23 жовтня збивали російські повітряні цілі
Про це він повідомив у телеграм.
"Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!", - написав Олещук.
Він також опублікував відео, на якому показана бойова робота американського ЗРК HAWK під час російських атак цієї ночі. Командувач Повітряних сил наголосив, що цей зенітно-ракетний комплекс поряд із більш сучасними системами союзників боронить українське небо.
"Дякую усім захисникам неба за нинішній результат, вдячний за швидкість та наполегливість в опануванні новими системами! Посилюємо ППО, боронимо країну!", - додав Олещук.
- Уночі проти понеділка, 23 жовтня, російські окупанти атакували територію України ударними дронами та ракетами, зокрема припортову інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили усі повітряні цілі РФ -14 безпілотників та одну авіаційну ракету Х-58.
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