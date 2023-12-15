Військових лікарів планують залучити до допомоги цивільним поблизу фронту
Мінреінтеграції планує унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами для надання допомоги населенню біля лінії фронту
Про це повідомила пресслужба відомства за результатами наради під головуванням віцепрем'єрки Ірини Верещук.
Зазначається, що вказане питання порушила одна з міських рад Чернігівської області.
"У зв’язку зі щоденними російськими обстрілами населення постійно виїжджає у більш безпечні регіони. Це стосується і медичних працівників. Оскільки на території громади розміщені підрозділи ЗСУ із медичними частинами, військові медики допомагають цивільним лікарям у місцевих комунальних закладах охорони здоровʼя надавати медичну допомогу населенню. Зокрема і в екстрених ситуаціях. Постало питання щодо визначення на законодавчому рівні механізму залучення військових лікарів до надання медичної допомоги цивільному населенню", - йдеться у повідомленні.
Під час наради було запропоновано унормувати відносини між військовими лікарями й цивільними медичними закладами.
Також ішлося про можливість залучення до такої роботи працівників релокованих із ТОТ медичних закладів.
Очільниця Мінреінтеграції доручила відповідним органам опрацювати порушені питання.
- З 1 жовтня українські жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов'язковому військовому обліку. Вони мають з'явитися до ТЦК.
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