Військовий експерт Грант спрогнозував, як довго може тривати російська атака на Україну

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Росіяни продовжуватимуть робити те, що роблять, тому що в їхній свідомості вони перемагають. Росіяни звикли не жаліти людей та втрачати багато техніки. Схоже, що в Росії немає жодного бажання припинити війну. Росіяни нині підтримують Путіна, як ніколи раніше. І Путін вкладає в цю війну всю свою енергію і російські ресурси. Попри їхню слабку інтелектуальну технологічну потугу, вони продовжуватимуть виготовляти багато низькопробних речей, які ускладнюватимуть життя України й тут йдеться про цифри. Це та сила, яку має Росія", - зауважив Грант.

За словами полковника, Силам оборони України потрібен прорив на лінії фронту.

"Якщо ми не зламаємо їх за зиму, то є ймовірність, що війна може тривати ще два-три роки, і я цілком серйозно кажу про це. Росію треба ламати, а зараз ми цього не робимо. Ми всього лише їх утримуємо. Так, є певні просування, але це не прорив. Нам потрібен прорив. Можливо, він станеться під Херсоном з новою операцією з форсування річки. Тобто ЗСУ потрібно діяти по-іншому. Тому що стратегія - це про спроможності, а на цей час наші спроможності недостатньо сильні, щоб стратегія запрацювала. Навіть з ATACMS, навіть з F-16, адже основна спроможність - це сотня бойових бригад, які на сьогодні належним чином не оснащені, щоб виграти цю війну. Тому потрібно більше і краще думати", - наголосив Грант.