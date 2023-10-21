Вугледар не дає спокою окупантам: боєць ЗСУ про ситуацію на Донеччині

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Вугледарському напрямку тривають позиційні бої. Деякий час тому, біля Вугледара, окупанти намагалися просуватися з північного сходу, з боку Новомихайлівки, щоб звідти оточити Вугледарський плацдарм. Але в них нічого не вийшло, ЗСУ втримали усі позиції", - підкреслив Войтко.

За словами військовослужбовця ЗСУ, Вугледар не дає спокою нашим ворогам.

"Тому, що від Вугледара до Волновахи по прямій близько 30 км, яка є важливим логістичним вузлом для російських окупантів. Вони це розуміють, здійснюючи постійні спроби атакувати Вугледар, і намагаючись його відрізати. Але просування з боку ворога немає, він тільки зазнає великих втрат", - зауважив Войтко.

Протягом минулої доби на фронті відбулося понад 100 бойових зіткнень. Українські захисники відбили понад 20 ворожих атак на Куп'янському напрямку і знищили ще 790 окупантів.

У п'ятницю, 20 жовтня, російські війська здійснили перегрупування та відновили наступ у районі Авдіївки Донецької області. В окупантів є незначне просування вперед.







