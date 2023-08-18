Військовий експерт пояснив, чому РФ не втримає Роботине
Росіяни не втримають Роботине на Запоріжжі, адже північні вулиці села перебувають під вогневим контролем Сил оборони
Про це сказав військовий експерт Олександр Коваленко в етері Еспресо.
"З Роботиним питання вирішене в короткостроковій перспективі. Росіяни не зможуть його втримати. По-перше, на лівому фланзі забитий клин між Роботиним і Вербовим. На правому також процес скорення ще одного клину - між Роботиним і Копанями", - зазначив він.
На Копані Сили оборони тиснуть зі сходу та півночі, що в перспективі вирішує питання із цим населеним пунктом. Олександр Коваленко зауважив, що для росіян перебувати в Роботиному - самогубство, адже північні вулиці перебувають у сірій зоні під українським вогневим контролем.
Також 17 серпня розширилися фланги в напрямку Дорожнянки та було перевірено, наскільки РФ може тримати удар. Плацдарм розширюється.
"Якщо питання з Роботиним вирішать найближчим часом, то ми остаточно вийдемо в цій локації на другу лінію оборони ворога та розширили плацдарм для підготовки умов прориву цієї основної лінії оборони", - наголосив експерт.
- 15 серпня стало відомо, що ЗСУ мають тактичні успіхи в районі Роботиного.
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