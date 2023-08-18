Про це сказав військовий експерт Олександр Коваленко в етері Еспресо.

"З Роботиним питання вирішене в короткостроковій перспективі. Росіяни не зможуть його втримати. По-перше, на лівому фланзі забитий клин між Роботиним і Вербовим. На правому також процес скорення ще одного клину - між Роботиним і Копанями", - зазначив він.

На Копані Сили оборони тиснуть зі сходу та півночі, що в перспективі вирішує питання із цим населеним пунктом. Олександр Коваленко зауважив, що для росіян перебувати в Роботиному - самогубство, адже північні вулиці перебувають у сірій зоні під українським вогневим контролем.

Також 17 серпня розширилися фланги в напрямку Дорожнянки та було перевірено, наскільки РФ може тримати удар. Плацдарм розширюється.

"Якщо питання з Роботиним вирішать найближчим часом, то ми остаточно вийдемо в цій локації на другу лінію оборони ворога та розширили плацдарм для підготовки умов прориву цієї основної лінії оборони", - наголосив експерт.