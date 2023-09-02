Військовий експерт пояснив, у чому недолік ліній оборони РФ
Російські лінії оборони в Україні не функціональні, адже їх не заповнили достатньою кількістю особового складу
Про це розповів військовий експерт Михайло Притула в етері Еспресо.
Він зазначив, що росіяни набудували багато ліній оборони, але для їхнього нормального функціонування там потрібно щонайменше 400 тис. військових.
"Там такої кількості військ немає. Там багато "зубів дракона", траншеї, але вони належно не заповнені особовим складом. Це велика проблема для росіян. Вони побудували лінії оборони, але особового складу туди не нагнали", - наголосив він.
Михайло Притула зауважив, що російські лінії оборони укріплені, але не функціональні й не такі сильні, якими б могли стати за достатньої кількості там військових.
- 30 серпня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила, що ворог підривається на своїх же мінно-вибухових загородженнях.
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