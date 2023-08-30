Ворог підривається на своїх же "сюрпризах": Гуменюк про оборонні лінії РФ на півдні

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому фронті ми просуваємося, а для просування маємо відсувати їхні лінії оборони або розбивати їх, проходячи вглиб. Ворог перебуває на лівобережжі вже давно. Вони мали час, можливості, будівельний потенціал, щоб влаштувати багатоешелоновану оборону, з якою в нас ще попереду буде зустріч. У нашій зоні відповідальності першу лінію змила висока вода, і зараз росіяни намагаються повернутися на ті позиції, з яких були вибиті й вимиті. Але ми продовжуємо вогневу роботу, контрбатарейну боротьбу, щоб не давати їм такої можливості", - підкреслила Гуменюк

За словами капітана 1-го рангу, ЗСУ допомагають мінно-вибухові загородження, які ворог намастив проти нас.

"Але наша вода, на нашій території, посунула ворожі мінні загородження назустріч самім росіянам. Дуже часто трапляються випадки, коли вони самі підриваються на своїх же "сюрпризах". Ми розуміємо, що лінія фронту, яка пролягає річкою Дніпро, є специфічною і важкою. Тому росіяни, притиснуті з Запорізького напрямку, нервуються вздовж лінії узбережжя. Ми продовжуємо зачищати територію, яка від зрізу води дозволить нам просуватися в глибину. Поки це недоцільно, оскільки можемо опинитись під ворожим вогнем. Тому триває контрбатарейна боротьба", - наголосила Гуменюк.

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